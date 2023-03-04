«Реально неожиданно»: Лера Кудрявцева внезапно покинула Россию

Фото, видео: Шеметов Максим / ТАСС; Instagram* / leratv; 5-tv.ru

В последний раз телеведущая покидала Родину в начале года. Но спустя пару недель вернулась. Когда теперь она вновь ступит на родную землю?

Телеведущая Лера Кудрявцева внезапно покинула Россию. В социальной сети она заинтриговала фанатов и попросила угадать, куда же она все-таки держит путь. А чуть позже вышла на связь и сама рассекретила местоположение.

«Я в Иране. Интересно? Безусловно! Буду рассказывать вам про Иран –страну, которая живет под санкциями 43 года», — сообщила знаменитость.

Кудрявцева сразу после прилета в Тегеран. Instagram* / leratv;

В Тегеране Кудрявцева остановилась в одном из лучших отелей. Для поклонников она провела экскурсию по номеру, в котором несколько комнат, несколько санузлов, просторная гостиная. После того, как знаменитость разместилась в номере, она пошла изучать гостиницу. Выйдя в холл, она заприметила пианиста. Подойдя чуть ближе к нему, услышала, что он играл гимн России.

«Это конечно было реально неожиданно», — поделилась впечатлениями она.

После небольшой прогулки Кудрявцева отправилась на ужин в местный ресторан, где полакомилась иранскими блюдами. Она не рассказала, когда планирует возвращение на Родину и планирует ли вообще.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пообещала сделать Лера Кудрявцева с теми, кто ее «похоронил».

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