«Лучше здесь и умереть»: как Алентова исправляла лицо после неудачной пластики

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По признанию актрисы, до печального опыта она четыре раза ложилась под нож хирурга. Работа была проделана идеально. Но последний поход к специалисту она запомнит, как один из худших.

Актрисе Вере Алентовой пришлось потратить не один год, чтобы восстановить лицо после неудачной пластической операции. В интервью с PROZVEZD хирург Сергей Свиридов внимательно рассмотрел фотографии знаменитость и рассказал, как ей все-таки удалось сохранить былую красоту и свежесть лица.

Сама Алентова признавалась в четырех пластических операциях. Три были сделаны идеально, а вот последняя сильно измотала ее. Тогда врач предложил ей вколоть в лицо жир. Мол, именно он освежает лицо пожилого человека. Артистка ради приличия выслушала медика и попыталась закончить разговор. Но хирург воспринял завершение темы как согласие Алентовой на предложенное.

«Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть», — вспоминала актриса.

По словам Свиридова, предложенный Алентовой метод действительно очень популярен. Но его важно грамотно делать. То есть зона, куда вводится жир, должна быть готова для лучшего приживления. Чтобы он принял максимально естественную форму, должен правильно собираться и вводиться.

«Возможно, врач Веры Алентовой нарушил какие-то из этих условий. Мне очень жаль, что актриса так пострадала!» — объяснил Свиридов.

Чтобы исправить некачественную работу и вернуть нормальное лицо, пришлось потратить немало сил и денег. Подавать в суд на недобросовестного хирурга Алентова не стала.

«Скорее всего, были проведены физиотерапевтические процедуры. Возможно, имели место небольшие локальные липосакции, а также инъекции ферментных препаратов, которые рассасывают жировую ткань. Также радиолифтинг, фототерапия, лазер. Все это эффективно устраняет неровности кожи. Возможно, был применен и ультразвук, который подтягивает мышцы», — добавил специалист.

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