ВСУ приступили к строительству новой линии рвов у границы с Белоруссией

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Вместе с тем киевский режим регулярно совершают на границе провокационные действия, в том числе с использованием оружия. Только за прошлый год было зафиксировано 88 подобных случаев.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали копать вторую линию противотанковых рвов рядом с белорусской границей. Об этом сообщил глава Ровенской области Виталий Коваль.

«На границе с Белоруссией кипит работа. Мы ежедневно строим фортификационные и инженерные сооружения. Копаем вторую линию противотанковых рвов и возводим заграждения, используя специальные бетонные конструкции — тетраэдры», — написал он в своем Telegram-канале.

К слову, в конце февраля киевская власть расширила заминированную полосу вдоль границы с Белоруссией. В документе сказано, что там запрещено пребывание, проживание, передвижение лиц, свободный въезд и производственные работы за исключением связанных с обороной. ВСУ регулярно совершают на границе провокационные действия, в том числе с использованием оружия. Только в 2022 году было зафиксировано 88 случаев. При этом периодически происходит нарушение государственной границы в воздушном пространстве. В связи с этим президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал армию быть готовыми реагировать на любую агрессию.

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