Посольство РФ: Лондон сфабриковал отравление Скрипалей
Посольство России: Британия создала инцидент в Солсбери для подготовки к конфронтации с РФ
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Российские дипломаты потребовали прояснить ситуацию вокруг состояния и местонахождения якобы отравленных Скрипалей.
Власти Великобритании сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году для создания вреди населения страны негативного образа России и ее граждан в рамках подготовки противостояния с Москвой.
«Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость», — сообщается в заявлении российского посольства в Великобритании.
В посольстве РФ добавили, что во внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства была направлена нота с требованием пролить свет на состояние здоровья Сергея и Юлии Скрипалей и их текущее местоположение.
Дипломатическое представительство России в Лондоне отметило, что оно не перестанет «добиваться от Великобритании ответов на абсолютно правомерные и обоснованные вопросы».
Ранее 5-tv.ru писал, кого посол России назвал ответственными за теракт в Брянске.