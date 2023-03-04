Посольство РФ: Лондон сфабриковал отравление Скрипалей

Посольство России: Британия создала инцидент в Солсбери для подготовки к конфронтации с РФ

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

Российские дипломаты потребовали прояснить ситуацию вокруг состояния и местонахождения якобы отравленных Скрипалей.

Власти Великобритании сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году для создания вреди населения страны негативного образа России и ее граждан в рамках подготовки противостояния с Москвой.

«Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость», — сообщается в заявлении российского посольства в Великобритании.

В посольстве РФ добавили, что во внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства была направлена нота с требованием пролить свет на состояние здоровья Сергея и Юлии Скрипалей и их текущее местоположение.

Дипломатическое представительство России в Лондоне отметило, что оно не перестанет «добиваться от Великобритании ответов на абсолютно правомерные и обоснованные вопросы».

Ранее 5-tv.ru писал, кого посол России назвал ответственными за теракт в Брянске.