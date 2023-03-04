Bloomberg: ФБР проверит, связан ли Ди Каприо с отмывавшим деньги бизнесменом

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По данным американского издания, голливудский актер знаком с подозреваемым в мошенничестве с 2010 года. Тогда-то по пока неизвестным причинам его осыпали подарками и финансировали съемки.

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) намерены проверить связь голливудского актера Леонардо Ди Каприо с подозреваемым в многомиллионном мошенничестве бизнесменом Джо Лоу. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на документы спецслужбы.

Как стало известно изданию, знаменитость познакомился с бизнесменом в 2010 году. Тогда же Лоу стал буквально осыпать актера подарками, устраивать вечеринки, и именно он финансировал фильм «Волк с Уолл-стрит» в 2013 году. Однако, когда недавно знаменитости показали электронные письма и документы, Ди Каприо заявил, что не помнит о каком-либо совместном проекте с Лоу.

Кроме того, и другие письма Ди Каприо не вспомнил. При этом знаменитость отметил, что менеджеры проверяли Лоу перед сотрудничеством в работе над фильмом. Но о результатах проверки ему не доложили.

К слову, вместе с Лоу обвинения в отмывании денег на федеральном уровне в 2019 году предъявили и бывшему участнику хип-хоп-группы The Fugees Прасу. Речь шла о незаконных пожертвованиях в размере более 21 миллиона долларов в предвыборную кампанию бывшего президента США Барака Обамы в 2012 году. Помимо этого мужчин подозревают и в других мошеннических действиях.

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