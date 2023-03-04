Стало известно, что Джо Байдена прооперировали
Reuters: президенту США Байдену успешно удалили злокачественное образование на коже
Фото: www.globallookpress.com / Michael Reynolds - Pool via CNP
Ранее у него была обнаружена базально-клеточная карцинома.
Лечащий врач главы Белого дома Джо Байдена рассказал о том, что операция по удалению у президента США злокачественного образования на коже, прошла успешно, передает Reuters.
По имеющейся у журналистов информации, проведенная в феврале 2023 года биопсия показала у хозяина Овального кабинета базально-клеточной карциномы.
Теперь американскому президенту нужно будет наблюдаться у дерматолога.
Ранее бывший врач Белого дома, конгрессмен и член Республиканской партии Ронни Джексон сообщал, что состояние Джо Байдена представляет угрозу для США: по его словам, из-за «снижения когнитивных функций» Байдена могут «погибнуть люди».
Ранее 5-tv.ru писал, почему журналист Такер Карлсон раскритиковал деятельность лидера США Джо Байдена.