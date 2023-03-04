В РПЦ предложили ввести уголовное наказание за склонение к аборту

В РПЦ предложили ввести уголовное наказание за склонение женщины к совершению аборта.

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Также представители духовенства предлагают ужесточить наказание за нелегальное прерывание беременности.

Представители русского духовенства выступили с инициативой ввести уголовное наказание за побуждение женщин к аборту.

«Необходимо предусмотреть наказание за склонение к аборту, дополнив статью 123 Уголовного кодекса [РФ „Незаконное проведение искусственного прерывания беременности"] пунктом 4, предусматривающим наказание за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта», — предложил на заседании VI Гиппократовского медицинского форума председатель комиссии священник Федор Лукьянов.

Кроме того, Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви предлагает ужесточить наказание за нелегальные аборты и наложить запрет на розничную торговлю препаратами для искусственного прерывания беременности.

Федор Лукьянов подчеркнул, что в настоящее время в российских законах нет понятия «криминальный, нелегальный аборт», и правоохранители, как считает священник, «не интересуются подобным видом криминального бизнеса».

Максимальный штраф за нелегальный аборт предлагается довести до 150 тысяч рублей, а срок исправительных работ — до пяти лет. Сейчас максимальный размер штрафа составляет 80 тысяч рублей. Срок исправительных работ — два года.

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