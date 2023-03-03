«Интерфакс»: Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Фото: www.globallookpress.com / Christian Vorhofer

Гарантийное обслуживание приостановлено из-за ограничения поставок в Россию, в частности запчастей.

Корпорация Apple на неопределенное время остановила гарантийное сервисное обслуживание MacBook и iPad в России: об этом «Интерфаксу» рассказали сотрудники нескольких авторизованных сервисных центров.

«Действительно пока приостановили на неопределенное время. Если у вас что-то случается, обращайтесь к продавцу. iPhone обслуживаются», — сообщили собеседники агентства.

Сообщается, что така приостановка связана с ограничениями на поставку в РФ запчастей. Когда компания сможет вновь вернуться к обслуживанию российских клиентов, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, могут ли заблокировать технику Apple в России.