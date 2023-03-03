Зеленский рассмеялся после слов президента Латвии о «целостности Украины»

Фото: Reuters / STRINGER; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Лидер киевского режима не смог долго сохранять серьезный вид, слушая слова коллеги об устройстве Европы после «победы ВСУ».

Глава киевского режима Владимир Зеленский не сумел подавить смех, когда латвийский лидер Латвии Эгилс Левитс начал говорить о необходимости восстановления Украины в границах 1991 года. Видео с пресс-конференции президентов двух стран выложено на официальном канале офиса президента Незалежной. Какие же слова так насмешили Зеленского?

«Только Украина может диктовать условия, на которых будет подписано мирное соглашение. Очевидно, что долгосрочный мир должен включать полную территориальную целостность Украины», — сказал Левитс, после чего Зеленский не смог сдержать смех.

Пресс-конференция по результатам переговоров двух лидеров прошла после подписания совместной декларации о поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, кого посол РФ в США назвал виновным в теракте в Брянске.