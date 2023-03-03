«Били по окнам»: жители села Любечане вспоминают нападение украинских боевиков

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

На глазах у одной из женщин террористы расстреляли автомобиль.

Жители села Любечане рассказали корреспонденту «Известий» Леониду Китрарю о том, что видели и слышали в момент нападения украинских террористов на их местность.

По словам жителей, уже рано утром они проснулись от звуков выстрелов и увидели за окном группу боевиков с Украины.

«Проснувшись с ребенком, слышу выстрелы с автоматов, я сразу бегом смотреть в окно. Смотрю в окно, бежит куча людей, человек 20 в белой форме, и очень сильно стреляют. У меня сразу подозрения, что это не наши солдаты», — рассказала одна из местных жительниц.

Оказавшись на улице, на ее глазах расстреляли машину, внутри которой находился местный житель. Затем уже семья спряталась в доме.

Местная жительница Светлана со страхом в глазах призналась корреспонденту, что украинские боевики их убили, если бы обнаружили.

«Они бегали по нежилым домам — в один дом забегут, в другой забегут. Они не пошли сюда ближе к нам. Если бы пошли, они бы нас убили. Они били по окнам, по стеклам», — добавила она.

Многие рассказали о том, что диверсанты дошли в итоге до окраины поселка, а там взяли в заложники фельдшера.

Утром 2 марта украинские террористы вторглись на территорию российского региона и открыли огонь по детям. Затем — захватили заложников.

После вторжения неонацистов осталось большое количество взрывных устройств — многие из них разного типа. Сейчас идет активное разминирование.

На данный момент известно о двух погибших и одном пострадавшем, коим оказался одиннадцатилетний мальчик.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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