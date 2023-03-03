«Кровь жертв на руках США»: посол РФ назвал ответственных за теракт в Брянске

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По мнению посла, именно Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей.

Российский посол в США Анатолий Антонов сделал громкое заявление: именно американские власти несут ответственность за теракт в Брянской области. Об этом он заявил журналистам, пишет РИА Новости.

По его словам, те, кто совершил теракт, были вдохновлены поддержкой Украины со стороны США.

«С каждой новой партией американского оружия киевские преступники все сильнее чувствуют вседозволенность. Вдохновленные поддержкой Соединенных Штатов, идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области», — заявил Антонов.

Также он добавил, что именно Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей и несет полную ответственность за это.

«Кровь жертв уже „на руках“ США», — заключил посол.

Ранее в Америке объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи. Известно, что в него войдут артиллерийские системы, в частности HIMARS, а также большое количество боеприпасов. Общая сумма — 400 миллионов долларов.

Утром 2 марта украинские террористы вторглись на территорию российского региона и открыли огонь по детям. Затем — захватили заложников.

После вторжения неонацистов осталось большое количество взрывных устройств — многие из них разного типа. Сейчас идет активное разминирование.

На данный момент известно о двух погибших и одном пострадавшем, коим оказался одиннадцатилетний мальчик Федор, несмотря на свое ранение спасший от огня террористов двух девочек.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как США выделят Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы на 400 млн долларов.