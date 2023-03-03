Сергей Гармаш получил почетную награду «За вклад в кинематограф»

Фото: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС

В этом году фестиваль «Дух огня» проходит с 3 по 6 марта в Ханты-Мансийске.

Российский актер Сергей Гармаш получил награду «За вклад в кинематограф» на XXI Международном кинофестивале «Дух огня».

Ему вручал награду председатель международного жюри, режиссер Павел Лунгин, который отметил талант артиста и даже добавил, что такое редко можно встретить у других представителей профессии.

«Очень хочется, чтобы люди, участвующие в фестивале „Дух огня“, приезжая сюда, знали, что они часть большого нашего русского и советского кино», — сказал в ответ сам Гармаш.

К слову, подобный приз прежде вручался таким мировым звездам, как Кристофер Ламберт и Фанни Ардан.

Сергей Гармаш известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Ворошиловский стрелок», «Любовник», «Стиляги», «Мастер и Маргарита», «72 метра», «Бедные родственники», «Катынь», «Дом». В 2022 году Гармаш снялся в фильме «Чебурашка», который стал самым кассовым фильмом в российском прокате.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории.