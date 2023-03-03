Данные «черного ящика» упавшего в Броварах вертолета расшифровали во Франции

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В день катастрофы на борту находился, в частности, руководитель МВД Украины Денис Монастырский и его зам. И тот, и другой погибли.

Во Франции расшифровали данные «черного ящика» вертолета, который разбился в Броварах 18 января. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

Как известно, на борту судна в тот день, в частности, находился руководитель МВД Украины Денис Монастырский и его заместитель, которые в результате катастрофы погибли. После ЧП «черный ящик» был передан французским экспертам для исследования.

«Черный ящик» был найден, был отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия. Следствие продолжается», — заявил премьер.

При этом более подробной информации о полученных данных он не сообщил. Лишь отметил необходимость дождаться результатов следствия.

Вертолет в украинских Броварах потерпел крушение 18 января. Жертвами авиакатастрофы стали 14 человек, включая главу силового ведомства Украины и его зама Евгения Енина. В числе пострадавших — 25 человек, из которых 11 — дети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чиновникам на Украине запретили летать на вертолетах после катастрофы в Броварах.