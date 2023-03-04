Врач о неудачных попытках Бьянки похудеть: «Она спряталась, ей так комфортно»

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Нурия Дианова рассказала, в каких случаях лучше воздерживаться от похудения.

За последние десять лет Бьянка заметно потолстела. Недавно певица рассказала, что похудела бы, но для начала ей нужно решить проблемы со здоровьем: она и принимает лекарства, и ей нужно хорошо питаться.

Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала, что в двух случаях лучше воздерживаться от похудения: это онкология или неактивное воспалительное заболевание.

Нурия Дианова считает, что человек худеет только за счет дефицита калорий и создать его можно разными методами: и жесткими, и мягкими. И даже при болезнях. Если человек не научился работать со своими слабостями, то похудев, он легко снова набирает вес.

Врач отмечает, что Бьянка правильно говорит, что пластические операции по типу липосакции нужно делать после того, как она вернется в свой вес.

Дианова считает, что если человек постоянно то набирает вес, то худеет, это приводит к растяжкам, которые потом невозможно убрать. Они очень портят кожу женщин. Из-за этого у многих снижается самооценка.

«Если она психологически не умеет принять себя такой, какая она есть, то она всегда будет страдать от качелей „туда-сюда“», — говорит диетолог.

Также эксперт отмечает, что из-за частых похудений и набора веса поджелудочная железа человека может перестать справляться с выработкой инсулина и контролем уровня глюкоза. Из-за этого может возникнуть инсулинорезистентность: ситуация, когда в крови слишком много инсулина.

Диетолог рекомендует подружиться с едой, принять свои слабости, и начать с ними работать. А также пройти тест пищевого поведения, чтобы понять, какие определенные инструменты и методы похудения подходят конкретному человеку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Бьянка рискует здоровьем.