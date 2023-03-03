Пролежни на нейронах и не только: чем опасно вживление чипов Илона Маска

Врач-невролог Хорошев заявил о вероятных пролежнях на нейронах в случае внедрения чипа в мозг

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ricardo Rubio; 5-tv.ru

Если нарушить работу процессов в голове, то это может окончиться летальным исходом. Но почему американский миллиардер не хочет отказаться от своей идеи?

Американский миллиардер Илон Макс захотел протестировать свою новую разработку в нейрохирургии. Она включала в себя внедрение чипов в головной мозг. Однако регулирующие органы не позволили владельцу Twitter проводить эксперимент на людях из-за вероятных рисков для здоровья и жизни. Чем же это оказалось так опасно и что случилось бы, если компания Neuralink добилась бы разрешения? На этот вопрос ответил врач-невролог Павел Хорошев в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

«Риск связан с тем, что есть контакт со средой: если мы подводим электроды к головному мозгу, то мозг вступает в контакт с внешней средой, а в этом есть большая опасность. У нас есть специальный барьер, называется гематоэнцефалический барьер, который защищает головной мозг от лишних контактов, поскольку они смертельно опасны», — заявил врач.

По словам эксперта, в современной медицине часто подвергают головной мозг связи с внешними предметами, например, во время операции. Однако все это лишь временное воздействие, поэтому не столь опасно. Проект Илона Маска же подразумевает под собой постоянное взаимодействие мозга с инородными телами.

«На головной мозг уложены полоски, которые считывают сигналы, передают сигналы и, разумеется, будет речь идти о постоянном нарушении гематоэнцефалического барьера. То есть может попасть инфекция, могут попасть опасные вещества», — заявил доктор.

Помимо этого в случае внедрения постоянного чипа есть большой риск возникновения декубитуса. Эксперт сравнил это с кожей, на которой через 6-24 часов появляются пролежни из-за долгого нахождения в горизонтальном или другом неудобном положении. С нейронами мозга тоже вероятна такая история.

«Такие же пролежни, возможно, могут образовываться в нейронах, поскольку они к этому совершенно не предназначены, для такого постоянного контакта», — сказал Хорошев.

По его словам — попадание инфекции и возникновение пролежней являются двумя главными опасностями в случае внедрения нейрочипов в головной мозг.

Ранее 5-tv.ru опубликовал пять правил, которые нужно соблюдать, чтобы жить здорово.