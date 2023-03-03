Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

Анна Кустова рассказала, как создать весенний образ и не оказаться вульгарной.

Международный женский день — праздник весенней, поэтому стилист Анна Кустова не рекомендует надевать одежду темных оттенков. Лучше всего примерить на себя что-то в пастельных тонах. Это все то, что связано с весенним настроением: розовый, голубой, желтый, цвет неба, зеленый — такие оттенки хорошо использовать в образах весны и праздника. Кустова рекомендует посмотреть на букеты цветов и вытянуть оттуда природные цветовые сочетания.

«Это погрузит девушек в состояние весны и радости, ведь 8 Марта — это нежный и романтический праздник, поэтому образ должен быть таким же», — говорит эксперт психологии моды.

Как самой выбрать идеальное платье на 8 Марта?

Во-первых, платье должно сидеть по фигуре и быть актуальным, соответствовать модным тенденциям. Конечно, можно уже надевать шифоновое платье, разбавляя какими-то мягкими кардиганами.

«Это будет напоминать о скором приходе весны и о том, что мы все-таки женщины», — говорит стилист.

А кардиган — это такая деталь, которая не только согреет, но и соберет весь образ в одно целое.

Что надеть на вечеринку с подругами?

Если это пати, то нужно коктейльное платье или широкие брюки палаццо с каким-нибудь красивым шелковым, атласным топом или блузкой. Пайетки стилист рекомендует оставить на Новый Год.

Что надеть, чтобы удивить мужчину, но не отпугнуть и не казаться вульгарной?

Дизайнер советует платье свободного кроя, подчеркивающее талию, возможно, с длинным рукавом, легким на манжете.

На голове не нужно делать сложные прически. Лучшего всего сделать легкие локоны или слегка подколотые волосы. Главная задача в этот день — быть максимально легкой, воздушной и радостной.

Стилист не рекомендует копировать образы знаменитостей. Так как, повторяя чужой имидж, человек теряет собственную индивидуальность.

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