Броневицкая честно рассказала о позиции Эдиты Пьехи по СВО

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Самое важное в наше время — четко разделять, что есть государство и есть люди, считает знаменитость.

Дочь артистки Эдиты Пьехи Илона Броневицкая рассказала в одной из передач на федеральном телеканале о том, что ее мать думает о спецоперации на Украине.

Оказалось, что легендарная певица полностью разделяет позицию Родины.

«Она гражданин своей страны, она когда-то присягнула на верность любимому Ленинграду», — заявила Броневицкая.

По ее словам, любые артисты должны быть с людьми в такие минуты и в этом состоит их главная миссия. Но самое важное в наше время — четко разделять, что есть государство и есть люди. Никакой русофобии не существует, считает Броневицкая. По ее словам, еще остались нормальные люди, которые все понимают. Например, она общается со своей соседкой из Литвы без каких-либо проблем.

«Мы люди Советского Союза, нас воспитывали так!» — добавила она.

Также знаменитость упомянула и своего сына — певца Стаса Пьеху, который находится в черном списке украинских властей. Она заявила, что он не покидал Россию. Более того, он выступал в Донбассе еще с 2014 года.

«На нас лежит миссия говорить людям, что все хорошо. Добро не может не побеждать зло», — заключила Броневицкая.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Стас Пьеха объяснил, почему бабушка перестала отмечать дни рождения.