«За Вини-Пуха ответишь»: «Союзмультфильм» подает иск к кондитерам

Фото, видео: www.globallookpress.com / gourmet-vision; 5-tv.ru

За что шеф-кондитер в России теперь может получить иск в суд?

«Союзмультфильм» подает иски против кондитеров. Использование персонажей мультфильмов на тортах оказалось вне закона.

Вини-Пух теперь может довести до суда любого кондитера. «Союзмультфильм» всерьез взялся за защиту авторских прав и иски он теперь выставляет даже тем, кто делает пирожные и торты с изображением любимых детьми персонажей.

Но маркетологи уверены — мультяшным десертам исчезновение не грозит. Где родителям искать сладких медвежат и зайцев, чтобы порадовать детей — узнала корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Этот торт со слоненком сделали в частной московской кондитерской ко Дню рождения девочки по имени София. Всего за три часа здесь нарисуют на сладостях для детских праздников любую зверушку или сказочного персонажа. Но если заказчик просит изобразить героя из популярного мультфильма — приходится отказывать.

«Мы всегда предлагаем альтернативу. Если хочется, допустим, из какого-нибудь „Щенячьего патруля“ персонажа, то мы делаем просто собаку и надпись кто это. Или что-то похожее, но не полную копию», — рассказывает шеф-кондитер Михаил Мурзин.

Кондитеры признаются — украшать торты изображениями мультгероев они попросту бояться. С недавних пор за это можно получить судебный иск и внушительный штраф. Именно так произошло с Викторией Апанасенко из Брянской области. Говорит, в декретном отпуске она увлеклась выпечкой тортов, а фотографии выставляла в Интернете. Вскоре пришла повестка в суд. И теперь женщина должна заплатить «Союзмультфильму» шестьдесят тысяч рублей, хотя уверяет, что на тортах не заработала ни копейки.

«Эти торты с такими картинками, персонажами были сделаны для семейных торжеств каких-то, и естественно никаких денег мы на этом не зарабатывали», — говорит кондитер-любитель Виктория Апанасенко.

Кондитерская Ланы Казновской получила такую же претензию еще в 2011-м. Тогда за самовольное использование образа «Смешариков» правообладатель потребовал 250 тысяч рублей. Правда, суд сократил компенсацию в пять раз. Тогда кондитер решила больше не использовать мультгероев, но все равно недавно получила претензию.

«Нам предъявили за торт с зайчиком. Я не знала, что это какой-то герой. Нам клиент просто прислал картиночку с зайчиком и сказал, сделайте мне с этой картиночкой торт», — говорит владелец кондитерской Лана Казновская.

Суд может взыскать с нарушителя до пяти миллионов рублей. По мнению правообладателей, такие большие штрафы обоснованы. Ведь из-за нарушений авторского права студии несут колоссальные убытки. Причем, не только от кондитеров. Всевозможные игрушки, сувениры… Так, например, «Союзмультфильм» за последние два года подал тысячу исков. И это лишь те, кого удалось поймать за руку.

«Здесь нету цели как-то обогатиться за счет незаконных действий. Здесь есть цель показать, что закон должен соблюдаться. И что для использования персонажей, как и для любой интеллектуальной собственности необходимо разрешение», — объясняет судебный представитель киностудии «Союзмультфильм» Антон Стружков.

Собственно, получать разрешение нужно было всегда. Просто до сих пор студии мультипликации смотрели на нарушителей сквозь пальцы. Но больше, похоже, терпеть не намерены. Тем более, что можно все сделать по закону — предпринимателю достаточно заключить лицензионный договор. Вот только для мелких кондитеров это невыгодно. Зачем покупать лицензию на год, если торт с условным Вовкой или Львенком, у «частника» закажут два-три раза?

«Сделать вот так вот, чтобы, например, можно купить разовое использование одного какого-то героя. Для того, чтобы можно было небольшим, маленьким кондитерским пользоваться тоже», — рассказывает кондитер Ильзия Габитова.

Хотя часть кондитеров и не хочет играть по ужесточившимся правилам, маркетологи уверены — торты с мультгероями не исчезнут. Потому что на популярную картинку всегда найдется покупатель. Даже по высокой цене.

«Этот торт с изображением всем известного Львенка мы купили не на заказ, а в обычном продуктовом магазине. Аналогичный — примерно такого же веса и из тех же ингредиентов — можно найти и дешевле. Так что, похоже, производитель сделал ставку как раз на популярный образ», — добавила корреспондент.

Впрочем, и игнорировать требования правообладателей вряд ли получится. С каждым новым нарушением сумма штрафов только расти.

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