Суровый охранник из Петербурга запер на морозе целую футбольную команду

Фото, видео: www.globallookpress.com / Joaquim Ferreira via www.imago-i; 5-tv.ru

Шокированным людям пришлось искать помощи у прохожих.

Скандал в петербургской школе. Охранник запер на спортивной площадке целую футбольную команду, он просто повесил на ворота замок.

Игроки простояли на морозе почти час. Попросили о помощи прохожих, те вызвали полицию, и только после этого сторож открыл ворота. Мужчина пояснил свои действия приказом начальства «не пускать на спортивную площадку посторонних», а футболисты в его школе не учатся.