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Россия больше не будет полагаться на безответственных и агрессивных «партнеров».

Россия будет ориентироваться на надежных международных партнеров — Индию и Китай — вместо стран Запада, заявил глава МИД страны Сергей Лавров, выступая на конференции в Нью-Дели, сразу после саммита с участием представителей стран «Большой двадцатки».

«Мы больше не будем полагаться на западных партнеров. Мы не позволим им снова взрывать газопроводы. Кстати, мы просили о расследовании, и сразу же этот запрос был отклонен. Американцы назвали это „нонсенсом“, и, когда Сеймур Херш опубликовал свое разоблачение, вы видели, какая была реакция у европейцев и американцев», — подчеркнул дипломат.

Глава МИД подчеркнул, что Штаты пытаются разорвать экономическую связь между Россией и ЕС. А официальный представитель ведомства Мария Захарова уличила американскую сторону в откровенной лжи.

«Госсекретарь США словом не обмолвился об американском гражданине Поле Уилане. Почему США, госдепартамент, представители администрации Байдена вот так вот обманывают своих граждан — это большой вопрос. Я понимаю что для Блинкена это самопиар, часть возможно их электоральной игры, но о своем гражданине Поле Уиалане вчера в Дели госсекретарь не сказал ни слова Сергею Викторовичу», — подчеркивала Захарова.

По словам Марии Захаровой, практически весь диалог американцы выставили как обсуждение Пола Уилана.