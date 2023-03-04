Точный «Калибр»: субмарина «Петропавловск-Камчатский» выполнила пуск крылатой ракеты
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Подлодка «Петропавловск-Камчатский» провела пуск ракеты «Калибр» по береговой цели
Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
Дальность стрельбы превысила 1000 километров.
Крылатая ракета «Калибр», выпущенная под водой, успешно поразила учебную цель на берегу — на расстоянии более тысячи километров.
Стрельбы выполнила российская субмарина «Петропавловск-Камчатский» в Японском море.
Подлодка скрытно подошла в заданный район. В расчётное время — была уничтожена цель на полигоне в Хабаровском крае.