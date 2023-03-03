Гагин: Ожесточенная схватка идет на марьинском и угледарском направлениях

В ДНР сообщили об напряженных боях на марьинском и угледарском направлениях

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У российской армии есть огромное преимущество перед украинскими войсками.

На марьинском и угледарском направлениях в Донецкой народной республике (ДНР) идут ожесточенные бои, однако российская армия преобладает над украинскими войсками. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Достаточно горячим можно назвать марьинское направление, также угледарское направление. Бои там точно так же идут достаточно жестокие. Инициатива до сих пор еще в наших руках. Мы медленно, постепенно движемся вперед», — сказал он в эфире федерального телеканала.

Стоит отметить, что не только в этих направлениях наблюдается сильное преимущество российских бойцов. Сегодня также стало известно, что военные ВС РФ практически полностью окружили Артемовск (украинское название — Бахмут — Прим. ред.). Об этом заявил глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

При этом командир украинских войск с позывным «Мадьяр» написал в своем Telegram-канале, что его подразделение «Птицы Мадьяра» получило боевое распоряжение немедленно покинуть Артемовск.

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