Его творчество выворачивает меня наизнанку: звезды о Викторе Резникове

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

В Подмосковье прошел вечер памяти поэта и композитора, трагически погибшего более 30 лет назад, но оставившего огромное творческое наследие.

Более 30 лет прошло со дня трагической гибели поэта и композитора Виктора Резникова. Автомобильная авария казалось бы перечеркнула творческое будущее гения того времени навсегда, но сила его таланта была настолько велика, что песни остались звучать в сердцах и душах.

По признанию многих артистов российской эстрады, пронизывающие до глубины души песни Резникова перехватывают дыхание, а некоторые даже доводят до слез. Его творчество наполнено любовными смыслами, рассуждениями о быстротечности времени. При этом воспринимаются не просто с трепетом в голосе, а с содроганием в грудном отделе. Таким образом Виктор Резников, не получивший музыкального образования, смог покорить сердца не только советского населения, но и собрать признание слушателей за рубежом.

В феврале прошлого года композитор отметил бы свое 70-летие. Вечер памяти поэта и композитора, приуроченный к его юбилею, прошел 2 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». На сцену вышли Михаил Боярский, Владимир Пресняков, Лолита, Сосо Павлиашвили, Лариса Долина, Алексей Чумаков, группа A’studio и многие-многие другие, чтобы дать его песням новое дыхание, да и прочтение у них с годами может быть совершенно разное.

В комментарии для 5-tv.ru, Лолита призналась, что в отдельные периоды жизни, исполненная сегодня ею песня «Как жаль» трактовалась по-разному, обретая новый смысл. В 2000-х, когда певица выступала под нее вместе с Николаем Цискаридзе, эту композицию она воспринимала как боль от неразделенной любви.

«Как жаль, что нет тебя со мной, а Коля выходил в образе принца, а я черный лебедь», — делится певица.

Сегодня же, по признанию Лолиты, эта песня целиком и полностью посвящена памяти Виктора Резникова. Артистка считает, что сейчас таких авторов практически нет. Авторов, которые через творчество смогут докоснуться до людских сердец.

«Не хватает песенного материала, а он гений», — считает исполнительница трека «Титаник».

Владимир Пресняков убежден, что мы не просто так вспоминаем композитора и поэта даже спустя 30 лет после его смерти. Резников создавал музыку с любовью, отдавая всего себя, всю свою душу.

«Это всегда будет востребовано, это всегда будет поражать мозг, поражать сердце. И до сих пор лично у меня мурашки, допустим, от песни „Признание“, которую я спел. Она выворачивает меня наизнанку», — поясняет певец.

Виктор Резников, по мнению Сосо Павлиашвили, опередил время. Креативность и насмотренность композитора сделало его творчество уникальным не только в СССР, но и на мировой арене.

«Он выдал шедевральные песни. Практически любую песню можно, допустим, перевести на английский язык, на итальянский. Это будут мировые шедевры», — считает Сосо.

Музыкант группы A’studio Байгали Серкебаев рассказывает, что у них с Резниковым был один музыкальный вкус. Они выросли на песнях британской рок-группы Electric Light Orchestra (ELO), что непосредственно отразилось на творческом пути обоих.

«Мы счастливы, что сегодня на этом концерте, вспоминаем его, замечательного, светлого, скромнейшего человека, но оставившего такое большое творческое наследие», — считает музыкант.

Виктор Резников родился 9 мая 1952 года. Его родители были далекими от творчества людьми: мама — педиатр, а отец — инженер. Будущий композитор проучился в музыкальной школе всего несколько месяцев, ему пришлось бросить учебное заведение из-за проблем со здоровьем.

Повзрослев, парень попробовал поступить в школу джаза и консерватории, но провалил вступительные испытания. Тогда Резников подал документы в Ленинградский кораблестроительный институт. Спустя время он понял, что не хочет идти по стопам отца, и поступил в Ленинградский педагогический университет на факультет физвоспитания, где в 1975 году и получил диплом.

Параллельно Виктор Резников занимался музыкой, в 1970 году он создал свою первую композицию «Бродяга апрель». Песни «Бумажный змей», «Признание» и «Телефонная книжка» принесли ему всенародную любовь и славу. А его композиция «Домовой» попала в американский хип-парад и занимала лидирующие позиции практически два года. Виктор Резников погиб на глазах у матери в 39-летнем возрасте в результате автомобильной аварии.

Незадолго до трагедии он написал песню «Спасибо, родная», которую посвятил своей супруге. Композиция в итоге оказалось пророческой и для многих звучит как прощание. После гибели автора песня обрела известность в исполнении музыканта Михаила Боярского. А строки «Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына и за дочь» знает наизусть почти каждый второй россиянин.