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Украинские боевики отступают под натиском российских бойцов. Ресурсов у пособников киевского режима не хватает.

Артемовск фактически окружен силами РФ. Об этом сообщил глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. В видеообращении к украинскому президенту Владимиру Зеленскому он заявил, что российские бойцы практически окружили город, и осталась лишь одна дорога.

Также глава «Вагнеровцев» призвал власти Незалежной дать украинским военным возможность уйти из Артемовска. Тогда же поступила информация, что подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) командование приказало немедленно покинуть город. По словам командира войск Самостийной с позывным «Мадьяр», о не знает, что побудило украинское командование отдать приказ отступать, когда его люди провели в Артемовске 110 дней боевых дежурств.

Россия продолжает демилитаризацию и денацификацию Украины, начатую в феврале прошлого года. Ее цель — освобождение мирных людей от геноцида со стороны радикалов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего не хватает ВСУ под Кременной.