Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Предсказательница Эльвира Усубалиева заявила, что неудачи в любви преследуют Ани Лорак за прошлые грехи.

Экстрасенс Эльвира Усубалиева предвидела будущее Ани Лорак. Женщина уверена, что нынешние отношения с испанцем-гуру закончатся скандалом. Он разобьет певице сердце. Об этом ясновидящая рассказала изданию 7Дней.ru.

Месяц назад Ани Лорак впервые показала своего нынешнего возлюбленного. Имя оказался испанец Исаак Виджраку, который работает наставником по духовному развитию. Подробности своего прошлого мужчина скрывает. Однако в интервью 46-летний гуру рассказывал, что брался совершенно за любую работу, так как родился в бедной семье. На сегодняшний день Виджраку

В январе Ани Лорак впервые показала публике своего нынешнего возлюбленного. Артистка рассекретила отношения с испанцем Исааком Виджраку, работающим наставником по духовному развитию. 46-летний гуру скрывает подробности своего прошлого. Однако в одном из интервью он говорил, что в юности брался совершенно за любую работу, так как рос в полной нищете. Сейчас Виджраку получает хорошие деньги за курсы по йоге и медитациям.

Предсказательница будущего Эльвира Усубалиева считает, что гуру не испытывает к звезде искренних чувств. Виджраку привлекли слава и деньги Ани Лорак. За счет певицы он хочет стать более узнаваемым и накрутить подписчиков. Экстрасенс видит, что этот роман закончится плохо и артистка будет страдать от абьюзивных отношений. Она предсказывает, что очередной роман Лорак закончится судом, разборками с полицией и скандалами. Виджраку быстро найдет себе новую жертву, когда наиграется.

Шаманка уточнила, что неудачи в любви преследуют Ани Лорак за прошлые грехи, так как в молодости была разлучницей и уводила чужих мужей, не думая о карме и бумеранге.

«Такова ее расплата за прошлые грехи. Еще я вижу, что качество мужчин Ани будет ухудшаться. Сегодня — тренер по йоге, а в будущем могут быть и водители, и телохранители», — говорит Усубалиева.

Однако частная точка зрения медиума. Известно, что не все предсказания экстрасенсов сбываются. Во всяком случае фанаты Лорак надеются, что Усубалиева ошиблась и певицу ждет долгое счастье рядом с возлюбленным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лорак вспомнила прошлые отношения и рассказала о новом мужчине.