Алена Хмельницкая обратилась к покойному отцу: «Не могу ничем порадовать»

Алена Хмельницкая призналась покойному отцу в отсутствии радости и хороших новостей для него

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

За два года со дня смерти родственника актриса так и не оправилась от горя.

Актриса Алена Хмельницкая обратилась к покойному отцу в день его рождения, 2 марта. Александр Владимирович ушел из жизни в 2021-м, но за прошедшее время звезда картины «Сердца трех» так и не оправилась от горя. Накануне она написала очередное послание папе в своем микроблоге.

«Сегодня день рождения моего папы, лучшего и добрейшего человека на свете. Ему бы исполнилось 85 лет. Как же мне тебя не хватает! Твоей любви! Два худших года без тебя», — написала знаменитость.

Алена Хмельницкая обратилась к покойному отцу в день его рождения. Фото: Instagram* / alxmel

Артистка также призналась отцу, что без него в ее жизни ничего не клеится, но пообещала, что будет держаться.

«Все развалилось без тебя, папочка! Абсолютно все. Прости, что не могу тебя ничем порадовать, но я буду стараться. Люблю тебя бесконечно и скучаю!» — заключила она.

Подписчики в ответ почтили память покойного родственника телезвезды и поспешили ее успокоить. Все не так плохо: Алена — достойное продолжение Александра Владимировича, уверены они.

«Вам есть чем его порадовать, вы остались человеком. Царствие небесное вашему папе»;

«Ваш отец воспитал прекрасного человека. На мой взгляд, это главный предмет гордости и радости любого родителя», — утешают знаменитость поклонники.

Александр Владимирович Хмельницкий ушел из жизни 15 октября 2021 года. Сердце 83-летнего мужчины не выдержало после третьего инсульта. При этом родные и близкие до последнего надеялись на чудо. Свою смерть отец знаменитой актрисы встретил у себя дома, в этот момент с ним была Алена Хмельницкая.

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