Умер обладавший 12 «Грэмми» джазовый саксофонист Джейн Шортер

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Музыкант получил мировое признание еще в юные годы.

Ушел из жизни на 90-м году жизни джазовый саксофонист и композитор Уэйн Шортер. Об этом сообщает издание The Rolling Stone. Причина смерти не называется. Шортер является обладателем 12 «Грэмми».

«Дальновидный композитор, саксофонист, визуальный художник, набожный буддист, преданный муж, отец и дедушка», — говорится в материале.

Отмечено, что семья окружала музыканта в момент его кончины в Лос-Анджелесе. Дебют Шортера состоялся в 1958 году. Тогда он присоединился к коллективу Jazz Messengers. Позже стал его директором. Джазовый исполнитель гастролировал по США, Европе и Японии и записал несколько альбомов. В результате Шортер зарекомендовал себя одним из самых молодых и одаренных саксофонистов и получил мировое признание.

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