Кто это: ученые из Австралии разгадали тайну морского чудовища «хафгуфа»

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Специалисты отмечают, что киты начинают вести себя так же, как и в древности за счет того, что их популяция стремительно увеличивается.

Австралийские ученые разгадали тайну происхождения мифологического чудовища. Первое упоминание чудо-рыбы было в древнескандинавских рукописях XIII века. Специалисты Университета Флиндерса в Австралии выяснили, что древнему описанию соответствует кит, который широко раскрывает пасть на поверхности моря. Об этом сообщает издание Live Science.

Существо называли «хафгуфа» и согласно описанию в ветхих текстах, оно застывало на поверхности воды с широко открытой пастью в вертикальном положении и дожидалось, когда внутрь заплывали рыбы и даже плавательные судна и корабли. В мифах Исландии это существо встречалось так же часто, как и описание русалок и кракенов.

Прежде считалось, что таким способом киты начали охотиться относительно недавно, но изучение текстов, в том числе легенд, заставило поменять эту точку зрения.

Эксперты отмечают, что подобное поведение у китов сейчас можно встретить нечасто, но в древности люди приписывали его именно хафгуфу.

«Меня поразило, что скандинавское описание «хафгуфа» очень похоже на поведение, показанное на видео, где киты охотятся с помощью такой «ловушки», — сказал морской археолог Джон Маккарти.

По словам Маккарти, этот факт стал известен благодаря дронам. Ученым стало легче наблюдать за популяцией китов. Их численность восстанавливается до естественных размеров, которые существовали до китобойного промысла. Поведение китов сильно меняется по мере увеличения особей.

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