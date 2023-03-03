ФСБ задержала жителей Казани, подозреваемых в спонсировании террористов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; Управление ФСБ России по Республике Татарстан; 5-tv.ru

Сейчас российские силовики работают с подозреваемыми, выясняя все обстоятельства.

Двое жителей Казани задержаны по подозрению в финансировании террористических организаций. Об этом сообщило региональное управление ФСБ России по Республике Татарстан.

«Задержанные подозреваются в регулярном переводе денег на банковские карты, которые используются участниками международных террористических организаций (МТО) „Исламское государство“* и „Хайат Тахрир аш-Шам“**. С целью оказания материальной помощи МТО», — прокомментировал официальный представитель УФСБ России по региону Андрей Сергеев.

До этого российские силовики задержали жителя Комсомольска-на-Амуре по подозрению в государственной измене. Уточнялось, что он сам предложил сотрудничество украинской разведке. В частности, мужчина собирался передавать сведения о перемещении войск и военных объектах Хабаровского края. Боевики же могли использовать данные для совершения терактов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где украинские радикалы совершили теракт.

* и ** — признаны в РФ экстремистскими и террористическими организациями, их деятельность запрещена на территории РФ