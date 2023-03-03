Владимир Пресняков подарит жене на 8 Марта машину за пять тысяч рублей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Знаменитый певец точно знает, как порадовать возлюбленную.

Эстрадный певец Владимир Пресняков рассказал журналистам, чем собирается порадовать супругу Наталью Подольскую на 8 Марта. Сначала артист хотел передарить рыжеволосой возлюбленной три розы, которые ему вручили на концерте, посвященному 70-летию композитора Виктора Резникова, однако после передумал — журналисты рассекретили план, поэтому цветы перестали быть сюрпризом.

«Вы все обломали! Потому что эти цветы я как раз хотел ей подарить на 8 Марта! Я хотел передарить, теперь уже не буду передаривать!» — пошутил вокалист в ответ на вопрос о том, что мужчина собирается купить любимой на Международный женский день.

Ирония исполнителя получилась забавной, но после пары смешков присутствующие все равно ожидали ответа на вопрос. Однако знаменитость продолжил шутить. По его словам, он собирается подарить жене автомобиль люксового бренда, который нашел по объявлению в интернете. Машина известной марки стоит пять тысяч рублей.

«Так как на 23 февраля она подарила носки и бритву, то, естественно, альтернативой будет подарить ей машину, наверное, марки Lamborghini. Подарок выбирал я <…> пять с чем-то тысяч», — снова пошутил Пресняков в беседе с 5-tv.ru.

Стоит отметить, что певец с супругой Подольской живет уже почти 20 лет. Они вступили в отношения в 2005-м году, а спустя пять лет узаконили свой союз. В 2015 году у знаменитой семьи родился сын Артемий, а два года назад второй малыш — Иван. Ненавистники артистов часто пускают слухи о скором разводе возлюбленных, однако смысла в этом мало. Фанаты артистов понимают, что в семье исполнителя царит настоящая идиллия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Подольская раскрыла тайну округлившегося живота.