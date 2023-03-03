Зловещие «воронки» атаковали жителей США, снося все на своем пути

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ron T. Ennis; 5-tv.ru

Тема:
Торнадо в США

Стихия уже повредила множество зданий.

Мощный торнадо застал врасплох жителей Техаса. Ураган непредсказуемо меняет траекторию: зловещие воронки сначала видели на востоке, а затем они направились в сторону северного города Даллас. Там звучат сирены.

Стихия уже повредила множество зданий. А в разгар урагана на штат еще и обрушился сильный град. Власти призывают людей не выходить на улицу.

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