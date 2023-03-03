Во всем ищут выгоду: как не попасть на удочку ушлых автоюристов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Zurab_Javakhadze; 5-tv.ru

Какие хитрые схемы могут застать вас врасплох и что делать, если обмана не удалось избежать?

На фоне нехватки запчастей к иномаркам в России набирает популярность новый вид злоупотребления правом. Владельцы авто нанимают ушлых юристов, чтобы те выманивали у страховых компаний неустойки за задержку ремонта. Причем, делают это порой под самыми надуманными предлогами. В хитрой схеме разобрался корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Кто кого?

Его уже узнают в автосервисах. Сотрудники в надежде показывают юристу отчет о работе — может, в этот раз клиента и его верного помощника уже все устроит? В прошлый раз машину так и не приняли.

«Было показано на зазор между крылом и дверью, хотя явно видно, что дверь имеет повреждение от предыдущего ДТП. Некачественно выполненного. С этим зазором мы ничего сделать не можем», — заметил управляющий станцией техобслуживания Андрей Сахань.

У юриста с клиентом заключен договор цессии. В сервисе убеждены: правозащитник намеренно предъявляет все новые требования к ремонту автомобиля и делает это аккурат под конец гарантийного срока. По закону можно. 30 дней есть у СТО — потом страховая платит неустойку.

«За каждый день идет один процент от страховой суммы, и, конечно, страховой невыгодно, когда нет необходимого количества запчастей, посылать автомобиль на ремонт», — пояснил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

Ущерб на 50 тысяч — 500 рублей в день, на 100 тысяч — тысяча в карман. Если клиентов несколько — доход с нескольких машин.

«Такие помощники активизировались именно сейчас, когда есть некоторые проблемы с наличием оригинальных запчастей и сроком поставки. Особенно сложно с редкими моделями машин. Автоюристы закручивают гайки, чтобы сервис наверняка отказался выполнять работу», — добавил Максим Облендер.

«Большинство недостатков устранены, но парочка осталась. Машину забираем, но претензию в страховую компанию все равно отправим», — подчеркнул автоюрист Артур Вишенков.

В другом автосервисе, когда юрист начал ставить условия — «только оригинальные запчасти, только в положенный срок» — сразу решили отказать, Сейчас выполнить все это — нереально.

«Было сразу понятно, что все его действия были направлены на то, что создать прецедент, на основании которого можно было обогатиться ему, возможно клиенту, возможно клиент бы и не обогатился, а только вот этот автоюрист. Цели его были в принципе понятны», — управляющий станцией техобслуживания Василий Румянцев.

Клиенты вроде как довольны.

«Если я не разбираюсь в этих тонкостях, как это все оформить, почему бы не нанять человека. У нас сервисы такие ушлые, что нет доверия к ним», — поделился мнением клиент сервиса Кирилл Морозов.

Пресечь такие манипуляции сегодня может только изменение законодательства.

«Разрешить страховым увеличивать срок ремонта на основании обоснованных документов по невозможности поставки запчастей. Все вертится вокруг того, что в данный момент запчастей нет и ремонт откладывается», — отреагировал член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

Дорожным Робин Гудом называли владельца коричневого Renault Duster, обвешанного регистраторами. Несколько лет назад он прославился тем, что, будучи уверенным в своем маневре, подставлял авто под удар, создавая пробки и наказывая лихачей.

Сейчас Артур Вишенков взялся за страховые и СТО. Только вот время не самое удачное для последних. Настолько, что супергерою объявили бой. Отказывают в ремонте и просят Совет Федерации обратить внимание на этот вопрос. Ожидается, что на государственном уровне проблему рассмотрят уже в апреле.