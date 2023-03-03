Захарова уличила Блинкена во лжи при разговоре с Лавровым

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Американская сторона продолжает «играть по-хитрому», выдавая желаемое за действительное.

Российский дипломат Мария Захарова уличила госсекретаря США Энтони Блинкена во лжи. Речь идет о его разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым. Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ добавила, что американский госсекретарь после разговора заявил, что в разговоре с Лавровым он якобы призвал освободить осужденного за шпионаж Пола Уилана.

«Оказалось, Госсекретарь США на этот счет даже не заикался», — написала Захарова в Telegram-канале.

Она также подчеркнула, что все, что говорили вчера в Госдепе про то, что госсекретарь выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина Штатов — ложь.

Американца Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Против него возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». В июне 2020 года суд приговорил Уилана к 16 годам заключения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал Лавров о поведении Запада.