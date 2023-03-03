Под Херсоном задержали информатора ВСУ, который передавал данные о военных РФ

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Российские силовые структуры ведут активную борьбу с противником, который не гнушается любых методов.

Под Херсоном задержали информатора Вооруженных сил Украины, который пересылал данные о местоположении российских военных, сообщает региональное МВД.

«В Херсонской области задержан информатор ВСУ, пересылавший данные о местоположении российских военных и грозившийся «убивать русских», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские подчеркнули, что задержанный при них связался с куратором по видео и попросил прощения за свои высказывания и поведение.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины. Противник использует диверсионные группы для совершения терактов на территории РФ. Одним из них стал теракт в Брянской области, в котором пострадали и погибли люди. Российские силовики уничтожили террористов. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия «дожмет» украинских неонацистов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто помог российским военным уничтожить базу Вооруженных сил Украины.