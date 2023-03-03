Названы примерные сроки изменения призывного возраста в России

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Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу выступал за то, чтобы вводить соответствующие новшества поэтапно.

В ближайшее время в России планируют изменить призывной возраст, и произойти это может уже осенью текущего года. Таким предположением поделился накануне с РИА Новости Виктор Бондарев, возглавляющий оборонный комитет Совета Федерации.

Он отметил, что соответствующий законопроект может поступить в парламент уже весной.

«В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью», — сказал сенатор.

По его мнению, документ, скорее всего, внесет правительство, так как инициатива принадлежит главе оборонного ведомства страны Сергею Шойгу.

При этом, добавил Бондарев, на все уйдет немало времени. Данная работа, по его мнению, требует детального подхода. На этапе разработки закона важно учесть все нюансы.

«Необходимо синхронизировать изменения возрастных рамок с обеих сторон: возраст призыва удлиняется до 30 лет, при этом начинаться он должен не в 18 лет, а в 21 год», — подчеркнул член Совфеда.

Таким образом, добавил он, в армию придут служить более подготовленные люди.

Как известно, Сергей Шойгу предложил президенту РФ Владимиру Путину увеличивать призывной возраст поэтапно. Сначала — с 18 до 21 года, а затем — до 30 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Шойгу ответил на вопрос о действиях России для защиты своих границ.