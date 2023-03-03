НСПК усилила безопасность оплаты при использовании смартфона

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

Появляющийся на экране QR-код не защищен от посторонних глаз и мошенников. Как же не попасть в ловушку?

Национальная система платежных карт (НСПК) скоро запустит современную возможность расплачиваться картами «Мир». Его действие будет осуществляться появлением QR-кода на экране смартфона в банковском приложении. Продавец за кассой сможет списать необходимую денежную сумму при помощи сканера.

В том числе НСПК создала концепцию защиты для нового платежного метода. Такие операции должны быть токенизированными, то есть иметь в себе не данные карты, а только ссылку на них. Данные об этом есть в техническом бюллетене платежной системы, сообщает издание «Известия».

Речь идет о том, что QR-код не защищен от посторонних глаз: его видят окружающие, он попадает на видеокамеры. Мошенники могут воспользоваться этим и попытаться «украсть» из полученного изображения необходимые данные для доступа к карте.

Чтобы избежать подобных инцидентов, следует токенизировать данные «пластика» — заменить значения и тем самым лишить злоумышленников возможности получить платежную информацию. Токенизация предоставит высокий уровень безопасности.

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