«Не должен управлять страной»: журналист Карлсон раскритиковал действия Байдена

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Известный телеведущий вновь продемонстрировал кадры с «чудесами» хозяина Белого дома.

Президент США Джо Байден теряет способность говорить. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил ведущий Такер Карлсон. Журналист обратил особое внимание на возраст хозяина Белого дома, которому, к слову, уже 80 лет.

«82-летний человек не должен управлять страной. Он недостаточно силен — ни с физической, ни с психической точки зрения», — пояснил Карлсон.

Затем он показал кадры, где заокеанский лидер во время одного из выступлений на пару секунд запнулся. Карлсон указал, что такие видео показывались не раз, и демонстрировать их можно и дальше.

«Байден разговаривает так каждый день. Теряет способность говорить. Хорошо ли это для Америки и для самого Байдена? Разумеется, нет, это ужасно», — прокомментировал ведущий.

Карлсон резюмировал, что перед американцами стоит выбор, принимать действительность, которую они не могут поменять или отказываться от ее признания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сделал Байден, говоря о смерти двух детей.