Охотников за «яйцами драконов» массово задерживают с аэропорту Мурманска

Фото, видео: 5-tv.ru

Старинная легенда не дает покоя туристам.

В аэропорту Мурманска массово задерживают туристов с «яйцами драконов». Речь о камнях, которые пытаются вывезти отдыхающие с пляжа Териберки. Побережье усыпано разноцветными камнями почти идеальной круглой формы, которые никак не дают туристам покоя. Все — из-за легенды о том, что здесь когда-то жили мистические существа. Местные так и называют — пляж драконьих яиц.

А некоторые из них, кстати, совсем не маленьких размеров. На досмотре изымают внушительные булыжники. Всем, кто попытается вывезти такой сувенир, придется заплатить штраф — три-четыре тысячи рублей. Побережье является охраняемой зоной.