В России растет число случаев детского ожирения

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

Больше всего подростков с лишним весом в Санкт-Петербурге.

В канун всемирного дня борьбы с ожирением специалисты Минздрава РФ представили неутешительную статистику — за последние два десятилетия болезненная полнота среди подростков стала встречаться в шесть раз чаще. Ей подвержен каждый восьмой мальчик и каждая двадцатая девочка. При этом хуже всего ситуация обстоит в Санкт-Петербурге. Из-за чего дети так активно набирают вес, и можно ли говорить об эпидемии детского ожирения в России? Корреспондент Василий Михеев нашел ответ на этот вопрос.

С грацией чемпионки Азалия с легкостью садится на шпагат. Мама Эльвира с гордостью наблюдает.

«Как мы боремся? Она ходит уже шестой год на спортивные бальные танцы. У нее была мечта с детства — ходить на гимнастику. Очень долго искали кружок гимнастики, потому что нам везде говорили — мы вас не возьмем», — заявила Эльвира.

В детском саду девочку за лишние килограммы дразнили — вспоминать это Азалии неприятно. В школе все-таки стало попроще.

«Все дети относятся ко мне с пониманием. Мне очень повезло, что у меня такой класс и очень повезло, что там есть девочки даже толще меня и я особо так не выделяюсь», — призналась Азалия Гиззатуллина.

За последнее десятилетие в России отмечается почти двукратный рост случаев детского ожирения. Рекордсмены — Южный, Центральный, Сибирский и Северо-Западный федеральные округа. Там и вовсе рост в два с половиной раза. А вот в Северо-Кавказском таких детей прибавилось меньше, чем на половину. Рекордсмен же по стране — Петербург. В 2010-м 897 детей с ожирением, в прошлом — уже далеко за две тысячи! Каждая цифра этой статистики –маленькая жизнь. Психологически травмированная с самого детства.

«Родители его заставляют не есть, общество подростков, в которое ему важно вписаться — оно его отвергает, издевается и уничижает, обесценивает. И учителя ему делают тоже всякого рода замечания», — заявила психолог Ирина Смолярчук.

Психологи советуют родителям борьбу с детским ожирением начинать с себя. И расхожее еще советское клише «папа, мама, я — спортивная семья» — как нельзя лучше подходит.

«Мы спортивная семья, мы тренируемся ежедневно. Ну, а Марк смотрит на нас и сейчас ходит и на брейк-данс, и на плавание хочет очень записаться», — объяснил Александр Кузьмин, глава семейства.

Конечно, не у всех есть и время и силы, чтобы каждый день крутить педали и бегать на лыжах. Начать специалисты советуют с малого. С точнее с большого, белого… Холодильника.

«Начиная с 90-х годов, люди ездили в супермаркеты, набирали полную корзину, а то и две продуктов, потому что у них большие холодильники, вместительные холодильники и оставляли эту еду на неделю», — отметил врач-диетолог Андрей Бобровский.

Прибавка в статистике детского ожирения отражает общую тенденцию. У взрослых все еще печальнее. По словам директора НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения РФ Натальи Мокрышевой, как минимум 40 миллионов россиян страдают ожирением.

Например, Александра Осипова из Челябинска похудела на 100 килограммов, еще с детства она считалась пышкой, окончила школу с весом 125 килограммов. Девушке помогли похудеть тренировки, прогулки и корректировка питания. На видео россиянка показывает свои старые штаны — теперь она может влезть в одну штанину, а три года назад этот размер был подходящим для нее.

«Действительно, пока ты сам не захочешь — никто тебя не подтолкнет. Пока щелчок в голове не произойдет — мой щелчок произошел в 19 лет», — рассказала жительница Челябинска.

Как панацею от лишних килограммов многие воспринимают фитнес-клубы. Спорткомплексы давно переориентировались на худеющих — они дают основной приток новых клиентов. И, чаще всего, отток, потому что кажется, что не помогло.

«Человек должен понять, что с ним не так что-то. Пока он считает, что с ним все классно, надо просто зайти в фитнес-клуб, что-то сделать и выйти, как нажать кнопку. Это не будет работать», — заявил фитнес-тренер, мастер спорта России по бодибилдингу Дмитрий Гусак.

Опытные тренеры говорят, что ставить себе задачу — похудеть к лету, например, за пять месяцев, настолько же реализуемо, как цель выспаться за пять часов. Никогда заранее непонятно, как организм на это отреагирует. Ну и результат может быть крайне недолговечным. Советуют лучше взять вес поменьше, и поделать подольше.

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