Медосмотр онлайн: дальнобойщиков и таксистов будут проверять дистанционно

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru

Новый формат появится с 1 сентября.

Здоровье дальнобойщиков и таксистов будут проверять дистанционно. Минздрав внедрит новый формат медосмотра водителей.

Как выяснили «Известия», он начнет действовать уже с 1 сентября. Но до этого времени нужно обеспечить все пункты проверки необходимым оборудованием.

Оно позволит провести визуальный осмотр, измерить температуру, давление, а также взять анализы на алкоголь и наркотики. И все это не посещая врачей. Они будут контролировать работу техники.

А специальная программа исключит фальсификацию данных и сохранит врачебную тайну. При этом онлайн-проверка будет добровольной.

По желанию работодателя водители могут проходить и стандартный медицинский контроль.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минтранс ограничит время работы таксистов.