Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Выстоять под таким «градом» реактивных снарядов не может ни один враг. Где бы он ни спрятался.

На одном из самых горячих направлений спецоперации, южно-донецком, российские артиллеристы громят живую силу и бронетехнику противника. Работают реактивные системы «Град». Сосредоточенными ударами ракеты накрывают целые укрепрайоны, позволяя пехоте все дальше отодвигать боевиков в глубину обороны. За действиями расчетов наблюдает Кирилл Ольков.

Бои на южно-донецком направлении. Наземные подразделения российских военнослужащих «поджимают» украинских боевиков, отодвигая линию фронта. Дорога на освобожденную Павловку. Тяжелая техника: танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры движутся в сторону Угледарских высот, «мощный ударный кулак» там необходим для поддержки наступления.

Залпы из всех орудий, из систем. Интенсивность работы на пределе возможностей. На кадрах удары «Градами» по опорникам ВСУ. Расчеты помогают друг другу, ведут параллельный огонь по вражеским целям, которые только что обнаружил беспилотник.

«Было выявлено место куда стекаются подразделения противника для контратаки против наших. Мы отработали. Пехота рассеяна противник отступил», — сказал командир боевой машины с позывным «Сэм».

Выстоять под таким «градом» из реактивных снарядов не может ни один враг. Где бы он ни спрятался.

«Реактивные системы залпового огня „Град“ круглосуточно работают на южно-донецком направлении. Разносят позиции Вооруженных сил Украины. Один расчет произвел уже более 100 пусков», — передает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков из зоны боевых действий.

Артиллеристы морской пехоты тихоокеанского флота часто меняют позиции. Сейчас перемещаются вслед за наступающей пехотой. После освобождения Павловки фронт на южно-донецком направлении сильно сдвинулся вперед. За мотострелками потянулись и расчеты «Градов».

«Выезды днем и ночью. В какое время поступает команда, в такое и выезжаем. Настолько интенсивная работа, приезжаем заправиться, зарядиться и опять на выезд», — прокомментировал «Сэм».

Чем больше работы у реактивной батареи, тем быстрее наземные группы продвигаются вперед. Выжившие под огнем «Града» боевики сами сдаются в плен. Отдают свои опорники без боя. И это облегчает жизнь нашей пехоте, которая бьется за каждый клочок земли на одном из самых жарких направлений спецоперации.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео работы российской артиллерии по позициям украинских неонацистов.