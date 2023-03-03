Офисы в огне: в Петербурге горел крупный бизнес-центр

Один человек погиб при пожаре в офисном здании в Санкт-Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Из здания были эвакуированы более 100 человек.

А в Петербурге жертвой ночного пожара стал один человек. На юго-западе города горел крупный бизнес-центр. Огонь вспыхнул на третьем этаже здания, к приезду спасателей пламя уже вырывалось из окон.

Чтобы попасть внутрь, сотрудникам МЧС пришлось достать пожарные лестницы. Как рассказали очевидцы, жилых помещений в здании не было.

Все офисы сдавались в аренду многочисленным компаниям. Причем, совершенно разным — по соседству располагались производство мебели, школа танцев, вокальная студия и склад текстиля. По предварительной информации, как раз он и загорелся.

Из полыхающего бизнес-центра эвакуировали больше ста человек. Двум женщинам понадобилась помощь врачей, одна из них — в реанимации.

Тушение осложнялось тем, что здание было построено в 19 веке и имеет деревянные перекрытия. В любой момент они могли обрушиться. Но спасателям удалось это предотвратить. Правда, справиться с огнем получилось только глубокой ночью.

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