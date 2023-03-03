В Госдепе отказались извиняться за встречу Блинкена и Лаврова

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Госсекретарь Энтони Блинкен во время беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым предложил обсудить волнующие Вашингтон темы.

Американские власти не будут извиняться за разговор главы Госдепа США Энтони Блинкена и руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на полях саммита «Большой двадцатки» в Индии, так как тот задал важные для Вашингтона вопросы, сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Я знаю, наши российские коллеги пытаются наделать из этого шума. Но с нашей стороны важно отметить, что это был короткий контакт, а не полноценная двусторонняя встреча. Но в более широком смысле, мы не станем извиняться за действия в наших интересах», — заявил Прайс.

Так Прайс ответил на вопрос о том, по чьей инициативе произошел контакт. Ранее в российском МИД сказали, что о разговоре попросил Блинкен.



Блинкен и Лавров коротко поговорили на полях встречи представителей государств «Большой двадцатки» в Индии. Известно, что разговор высокопоставленных чиновников длился не более 10 минут.

Американский дипломат успел коснуться трех тем: об Украине, которую США собираются поддерживать и дальше; попросил Россию изменить решение о приостановке участия в ДСНВ; а также попросил освободить осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД России Лавров извинился перед Индией за поведение западных делегаций на G20.