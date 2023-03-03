Уроки истории: в прокат выходит драма «Нюрнберг»

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Фильм рассказывает о суде над военными преступниками нацистской Германии.

Урок истории от российского кинематографа. В прокат выходит фильм «Нюрнберг». Максимально точный, и в то же время захватывающий рассказ о «процессе века» над верхушкой фашистской Германии. Авторам удалось достоверно воссоздать события тех лет. Фильм основан на реальных событиях и больших чувствах. Отзывы первых зрителей — в репортаже Романа Ишмухаметова.

От Владивостока до Калининграда, от Мурманска до Севастополя — большая страна смотрит историческую драму «Нюрнберг».

Фильм о самом громком и важном в истории трибунале, когда верхушку Рейха судили за преступления против мира и человечности. Нюрнберг — в расписании российских кинотеатров — с утра и до позднего вечера.

«Фильм на самом деле замечательный. Чувство патриотизма, которое в нем выражено, оно прям пробирает практически до слез», — рассказала зрительница.

«Ну слов на самом деле. Одни эмоции. Даже расплакался в конце», — признался зритель.

После второй мировой войны — именно наша страна настояла, чтобы суд над нацистами не превратился в судилище. Знаменитый зал Дворца Юстиции художники и декораторы воссоздали в мельчайших деталях на «Мосфильме».

«Меня спрашивают какой процент придуманных текстов на процессе? Зиро. Я не имел права придумывать хоть слово из того, что было произнесено там», — сказал Николай Лебедев, режиссер фильма.

Благодаря советскому обвинителю Роману Руденко, роль которого сыграл Сергей Безруков, с нацистских бонз удалось сбить их спесь. Ведь все они отрицали свою вину. Руденко представил неопровержимые доказательства. И, как напишут потом американские журналисты, расстрелял Геринга прямо в зале суда. Словами.

«Мои деды воевали. В моей памяти это священная война. И в памяти моей она священная, Великая Отечественная война», — сказал Сергей Безруков, народный артист Российской Федерации, исполнитель роли Романа Руденко.

Несмотря на документальную точность, «Нюрнберг» — все же художественный фильм. В центре вымышленный герой Игорь Волгин, который в качестве переводчика приезжает в Нюрнберг, но преследует и личную цель — найти брата. В городе он знакомится с русской девушкой Леной, и между героями вспыхивают чувства.

«Очень много фильмов про ВОВ для любого российского актера это значит накладывать двойную ответственность», — рассказал Сергей Кемпо, исполнитель роли Игоря Волгина.

Режиссер Николай Лебедев прежде никогда не работал ни с одним из иностранных актеров, занятых в «Нюрнберге». А их немало — как и сам процесс, фильм — тоже получился международным.

«Я нахожу это очень интересным, что история рассказана с русской точки зрения. Я думаю, много фильмов делается с американским и британским взглядом на события, без учета мнения России. И я думаю, что это будет очень интересно увидеть», — рассказал Брайан Каспе, исполнитель роли полковника Гудмана (США).

«Нюрнберг» бесспорно запомнится зрителям гениальной, всегда особенной и пронзительной музыкой Эдуарда Артемьева. Великий композитор не увидел премьеры, но написал, и успел свести весь музыкальный ряд.

События и решения, которые легли в основу «Нюрнберга» нельзя забыть и переписывать — это основа сегодняшнего мира. Такого крайне хрупкого сейчас.