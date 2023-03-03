«Целый день спал»: Кустурица рассказал, как прошла операция на ноге

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Знаменитый режиссер назвал и самую большую проблему, с которой ему предстоит еще столкнуться.

Знаменитый режиссер Эмир Кустурица вышел на связь после операции на ноге и рассказал, как прошло хирургическое вмешательство, как самочувствие и что ожидает его дальше. По его словам, все прошло хорошо, от наркоза он отходил весь день, но теперь этот этап позади.

«Меня прооперировали, я отходил от наркоза, целый день спал. Все прошло хорошо, сейчас необходимо восстановление, самая большая проблема в том, что восстановление проходит долго. Необходимо лежать месяц, после этого потихоньку начнем реабилитацию. Но все прошло наилучшим образом», — рассказал Кустурица ТАСС.

Кустурица был срочно госпитализирован с переломом ноги после падения на льду в Сербии 1 марта. Он должен был присутствовать с 3 марта на фестивале «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске. План пока не отменен, но знаменитость будет все же смотреть по состоянию здоровья.

Эмир Кустурица — югославский и сербский режиссер, актер и музыкант. За фильмы «Папа в командировке» и «Андеграунд» он получил две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.

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