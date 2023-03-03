Никто, кроме нас: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы бронегруппы на БМД-4М и расчетов артиллерийских установок 2А36 «Гиацинт-Б» и 2А65 «Мста-Б» российских десантников.

Подразделения ВДВ ведут активную боевую работу на одном из направлений СВО. Наступательные действия штурмовых отрядов поддерживают бронегруппы на БМД-4М, ведя огонь из закрытых огневых позиций. Дальность стрельбы от 5 до 7 километров.

Современная боевая машина десанта четвертого поколения оснащена спаренной 100-мм и 30-мм автоматической пушкой, а также 7,6-мм пулеметом ПКТ. Кроме этого в боевой машине установлен тепловизор, который позволяет вести огонь как днем, так и ночью.

Получив цель, десантники выдвинулись на заранее подготовленные позиции, после чего открыли огонь по заданным координатам с закрытой огневой позиции, проводя попутную корректировку с беспилотника. Закончив стрельбу, экипажи оперативно сменили позиции, чтобы не попасть под ответный огонь противника.

В уничтожении украинских боевиков бронегруппам помогают расчеты 82-мм автоматических минометов 2Б9 «Василек». Ведут огонь так же с корректировкой. Несколько пристрелочных выстрелов и после корректировки расчет миномета начинает вести автоматический огонь, уничтожая личный состав противника в укрытиях.

Работая на переднем крае, десантники уверены, что небо надежно защищено. Их прикрывают по периметру расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба», которые рассредоточены по всей линии соприкосновения. В любую секунду опытные стрелки-зенитчики готовы уничтожить любую цель в воздухе, от маленького квадрокоптера до самолетов и вертолетов.

Артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск, в ходе специальной военной операции, продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских систем ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения, военной техники и живой силы противника.

Ежедневно артиллерийские расчеты ВДВ ведут контрбатарейную борьбу с противником и поддерживают наступление десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений. На этот раз расчеты артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» и «Мста-Б» Воздушно-десантных войск уничтожили закрытые огневые позиции ВСУ, а также пункт управления одного из батальонов.

В ходе выполнения боевых задач расчетами буксируемых гаубиц применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника на расстоянии до 29 километров.