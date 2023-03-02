«Спас двух девочек»: мать мальчика, раненного боевиками, о поступке сына

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС ; 5-tv.ru

Несмотря на обстрелы со стороны террористов, мальчик сумел взять себя в руки и совершил героический поступок.

Мать мальчика, раненого террористами во время атаки на село в Брянской области, рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru о том, какой поступок совершил ее сын.

По словам Рохатхон Темировой, сейчас 10-летний находится в реанимации, с ним все нормально. Эту информацию женщине передал сам губернатор Брянской области Александр Богомаз лично.

Мать Феди также добавила, что ее сын в это утро направлялся вместе с двумя девочками в школу на автомобиле. Внезапно украинские боевики открыли огонь по ним. Водитель погиб на месте. А вот ее сын взял себя в руки в нужный момент и помог школьницам выбраться из салона.

«Мне позвонила моя знакомая, до куда добрался мой сын. Ей огромное, большое спасибо, что она так оказала помощь и сразу позвонила всем, все сказала. Сказала, что он раненый, он девочек вывел и доехал до ее двора на попутках по дороге», — рассказала Рая.

Уже во дворе их ждал фельдшер, который тут же оказал детям всю необходимую помощь.

Утром 2 марта украинские террористы вторглись на территорию российского региона и открыли огонь по детям. Затем — захватили заложников.

После вторжения неонацистов осталось большое количество взрывных устройств — многие из них разного типа. Сейчас идет активное разминирование.

На данный момент известно о двух погибших и одном пострадавшем, коим оказался одиннадцатилетний мальчик.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как РФ заявит на всех международных площадках об атаке на Брянскую область.