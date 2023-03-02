Остался без музыки: все артисты отказались выступать на коронации Карла III

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Все больше звезд отказываются от выступления на важном мероприятии. Что происходит?

В Великобритании настоящий бунт — артисты повально отказываются выступать на коронации короля Карла III. Об этом пишет издание Page Six.

Первым отказался легендарный музыкант Элтон Джон. По его словам, он не сможет принять участие в столь значимом мероприятии по причине очень плотного графика.

«Адель, Эд Ширан и Гарри Стайлс, отказались от возможности выступить на предстоящей коронации короля Карла III», — говорится в сообщении.

Также, по информации издания, отклонили приглашение группа Spice Girls и Робби Уильямс.

Однако остальные артисты решили не разглашать истинную причину своего отказа. Многие британские СМИ считают, что это происходит по причину репутационных скандалов вокруг британской королевской семьи.

Член королевской семьи Великобритании по собственной инициативе включил знаменитостей в список желаемых гостей. Король сам составил музыкальную программу, где обязательным пунктом стоит греческая церковная музыка в память о его покойном отце принце Филиппе.

Церемония коронации состоится 7 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Адель и Элтон Джон отказались петь на коронации Карла III.