Захарова: РФ заявит на всех международных площадках об атаке на Брянскую область

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

По мнению дипломата, нужно уделять повышенное внимание преступному киевскому режиму.

Россия планирует проинформировать на всех международных площадках об украинской атаке на Брянскую область. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала РБК.

По ее словам, донесение всей информации — доказательство преступности киевского режима.

«Западные режимы, которые себя давно дискредитировали, делают все для того, чтобы проигнорировать полностью все факты преступлений, которых, к сожалению, становится все больше и больше со стороны режима Зеленского», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что произошедшее в Брянской области не оставляет иллюзий относительно целей и методов, которыми действует руководство Украины.

Утром 2 марта украинские террористы вторглись на территорию региона и открыли огонь по детям. Затем — захватили заложников.

После вторжения неонацистов осталось большое количество взрывных устройств — многие из них разного типа. Сейчас идет активное разминирование.

На данный момент известно о двух погибших и одном пострадавшем, коим оказался одиннадцатилетний мальчик. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь в больнице.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как украинских неонацистов выдавили из Брянской области на их территорию.