Блинкен попросил Лаврова пересмотреть решение по ДСНВ
Энтони Блинкен призвал Россию вернуться в ДСНВ
Фото: www.globallookpress.com / Leon Kuegeler
Американский политик требует изменений немедленно. Почему же США не думали, прежде чем совершать фатальные ошибки?
Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову с предложением об отмене приостановки участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом он сообщил ему в ходе общения в рамках мероприятия «большой двадцатки» (G20), рассказал он сегодня, 2 марта, на пресс-конференции.
«Я призвал Россию изменить свое безответственное решение и вернуться к исполнению ДСНВ», — сказал он.
По мнению Блинкена, исполнение договора отвечает двусторонним отношениям. До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия испытает свое ядерное оружие, если в США проведут аналогичные испытания. Он подчеркнул, что Россия не пойдет на это шаг первой.
Владимир Путин анонсировал решение приостановить участие России в ДСНВ в послании Федеральному собранию 21 февраля, уже на следующий день, 22 февраля, решение утвердили в Госдуме и Совфеде. 28 февраля глава государства подписал соответствующий закон.
Напомним, договор между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин озвучил обстоятельство, при котором Россия испытает свое ядерное оружие.