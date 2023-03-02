Блинкен попросил Лаврова пересмотреть решение по ДСНВ

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Американский политик требует изменений немедленно. Почему же США не думали, прежде чем совершать фатальные ошибки?

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову с предложением об отмене приостановки участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом он сообщил ему в ходе общения в рамках мероприятия «большой двадцатки» (G20), рассказал он сегодня, 2 марта, на пресс-конференции.

«Я призвал Россию изменить свое безответственное решение и вернуться к исполнению ДСНВ», — сказал он.

По мнению Блинкена, исполнение договора отвечает двусторонним отношениям. До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия испытает свое ядерное оружие, если в США проведут аналогичные испытания. Он подчеркнул, что Россия не пойдет на это шаг первой.

Владимир Путин анонсировал решение приостановить участие России в ДСНВ в послании Федеральному собранию 21 февраля, уже на следующий день, 22 февраля, решение утвердили в Госдуме и Совфеде. 28 февраля глава государства подписал соответствующий закон.

Напомним, договор между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин озвучил обстоятельство, при котором Россия испытает свое ядерное оружие.